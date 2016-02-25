Нарисовать баннер "О компании" для выставки. С инфографикой.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен8 заявок217 просмотров

Баннер «О компании»

- Размеры 300*250см (250 см это высота)

- Текстовая информация здесь https://www.dropbox.com/s/w9fjt7cqlapy41x/%D0%9E%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.docx?dl=0

Если делать карту, то география поставок  здесь http://www.marley-rus.ru/nashe-kachestvo/marketplace . 

- Надо все красиво описать и скомпоновать) ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать иконки и/или обозначения. Это не должен быть сплошной текст.

- Макет по возможности сделать так, чтобы по середине был фон около 30см, так как баннер будет состоять из двух частей и по середине будет склеиваться. Поэтому если прямо по середине будет например изображение, то стык будет сильно заметен. А если мы сделаем какой-то фон или что-то еще, то не будет сильно бросаться в глаза.

- Исходники: В векторе и/или в пдф. точно напишу как нарисуем.

- Фото, которые могут пригодиться (если нужно) https://www.dropbox.com/s/l7hxqbsz8sz5nh4/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE.zip?dl=0 

- Лого пришлю. 

- Примеры макетов, которые делали для компании https://www.dropbox.com/sh/4q8rial4fpzlcty/AADnxvQaz1SFGP1zlbCKuJ10a?dl=0 

9 лет назад
alexxx777
36 лет
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Zelenyuk_A
Александр 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$10
1 день
Александр настоящий профессионал своего дела. Работу выполнил качественно и в срок, несмотря на кучу правок. Спасибо! Рекомендую как ответственного исполнителя.
Четкая постановка задачи, очень хорошая обратная связь, никаких проблем с оплатой. Рекомендую к сотрудничеству, как образцового заказчика и просто приятного человека.

Заявки фрилансеров

Zelenyuk_A
Александр 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад