Нарисовать рамку для поста в фейсбук

1.Макет рамки во вложении.

2.Рамка должна быть в формате png (чтобы я без труда мог накладывать её на другие картинки.

3.Размер рамки 675*520 .

4.Цветовая гамма должна гармонично вписываться в страницу:

https://www.facebook.com/SocMedia-Business-115117472207959/

5.Надпись "SocMedia Business" должна быть на темном полупрозрачном фоне.

6.Надпись "Дави ЛАЙК" -должна быть на таком же фоне что и пункт 5, сама надпись будет желтого цвета, стрелка красного и немного изогнута, шрифт - как будто нарисован вручную.

7.Все элементы (стрелка, ленты заголовков) должны выступать не боле чем на 5пикселей от краев рамки.

8.Ширина ленты - 75px. так чтоб на ней можно было писать заголовки.

9.Место под лого выделять не нужно.

10.Края лент заголовков необходимо украсить доп линиями