Иллюстрации для игры

Требуется разработка аналогичной инструкции для квеста в игре. Заказы регулярные (примерно 1 раз в месяц). Составные части для инструкции (иконки) поставляются. Персонажей и все остальное нужно будет делать самостоятельно (обычно это просто палочные фигурки с приделанными лицами из http://www.memes.at/). Прошу указать стоимость и сроки разработки приложенного примера с учетом того, что даны все детали-иконки (кроме эльфа с котлом из нижнего угла, его нужно было бы сделать с нуля).