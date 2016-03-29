2D художник для текстовой РПГ

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Завершен21 заявка446 просмотров

Добрый день!

Нужен 2D-художник для оформления "текстовой" RPG, новеллы.

Стилистика а-ля гравюры, иллюстрации в старинных книгах

Спасибо!

9 лет назад
3beeepb
47 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Wasya91
33 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$2
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Wasya91
33 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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