Нужно картинку перевести в вектор

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Завершен19 заявок320 просмотров

Нужно картинку перевести в вектор.Обращаюсь в первый раз,предварительно нужна консультация.

9 лет назад
chiz2000
58 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

moschckov
Евгений 
41 год
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$3
1 день
Оперативно-реактивно...
Очень хороший заказчик, оплата вовремя,рекомендую.

Заявки фрилансеров

moschckov
Евгений 
41 год
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад