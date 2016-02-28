Отрисовать в векторе несколько чертежей

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен10 заявок218 просмотров

День добрый. В аттаче несколько картинок - нужно аккуратно отрисовать их в векторе. Понятно, что идеально там не получится из-за низкого разрешения оригиналов, но уж насколько возможно (банальная автотрассировка не катит).

Стоимость и сроки интересуют. Спасибо.

9 лет назад
555crop
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

pozdnikind
Дмитрий 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$12
2 дня
Качество работы понравилось, рекомендую.
Оплата в срок, всё ясно и понятно

Заявки фрилансеров

pozdnikind
Дмитрий 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад