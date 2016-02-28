Примерные картинки прикрепил.
Отрисовать в векторе несколько чертежей
День добрый. В аттаче несколько картинок - нужно аккуратно отрисовать их в векторе. Понятно, что идеально там не получится из-за низкого разрешения оригиналов, но уж насколько возможно (банальная автотрассировка не катит).
Стоимость и сроки интересуют. Спасибо.
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