Примерные картинки прикрепил.
Space soldiers
Здравствуйте!
Ищу дизайнера который любит и умеет рисовать в Photoshop, Illustrator в стиле фантастика, космос, будущее.
Для начала необходимо нарисовать 2 персонажа:
1. Легкий пехотинец(спецназ) с оружием бластером;
2. Боевой робот
персонажи должны быть нарисованы в одном стиле и пренадлежать одной расе.
Персонажи будут размещены на игральных картах.
Для получения заказа, пожалуйста указывайте ссылку на портфолио(с космическими наработками) + стоимость за которую вы
возьмётесь за эту работу.
Получатель данного заказа в перспективе станет дизайнера амбициозного проекта.
Спасибо!
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UPDATE#1
Добрый вечер!В прошлой публикации были указаны ссылки, которые отражались не
корректно.
Добавляю изображения воинов, которые нужно нарисовать в Фотошоп )
Еще один комментарий: для нас обязательным условием является наличие у
специалиста портфолио, иначе не сможем оценить его уровень, а терять
время на эксперименты не хочеться.
Заранее спасибо за понимание!!!
Заявки фрилансеров
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