Space soldiers

Здравствуйте!

Ищу дизайнера который любит и умеет рисовать в Photoshop, Illustrator в стиле фантастика, космос, будущее.

Для начала необходимо нарисовать 2 персонажа:

1. Легкий пехотинец(спецназ) с оружием бластером;

2. Боевой робот

персонажи должны быть нарисованы в одном стиле и пренадлежать одной расе.

Персонажи будут размещены на игральных картах.

Для получения заказа, пожалуйста указывайте ссылку на портфолио(с космическими наработками) + стоимость за которую вы

возьмётесь за эту работу.

Получатель данного заказа в перспективе станет дизайнера амбициозного проекта.

Спасибо!

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UPDATE#1

Добрый вечер!В прошлой публикации были указаны ссылки, которые отражались не

корректно.

Добавляю изображения воинов, которые нужно нарисовать в Фотошоп )

Еще один комментарий: для нас обязательным условием является наличие у

специалиста портфолио, иначе не сможем оценить его уровень, а терять

время на эксперименты не хочеться.

Заранее спасибо за понимание!!!