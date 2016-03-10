Нарисовать рисунок в векторе по образцу

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен13 заявок317 просмотров

Нарисовать в векторе два узора, по образцам, немного их переделав под вышивку. Убрать мелкие детали и немного изменить саму стилистику рисунков, что бы не было точных копий. Более подробное задание вышлю исполнителю.

9 лет назад
ambria80
Ирина 
44 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

YogaMasha
Мария 
29 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад
$3
1 день
Все сделано быстро и в указанные сроки.
Всё отлично, спасибо за работу

Заявки фрилансеров

YogaMasha
Мария 
29 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад