Разработать по нашему ТЗ 5 макетов для ПВХ печати. 3 с тематикой Россия в одном стиле, два для собачей одежды. Все прямоугольники и квадраты за исключением одного, такого как в приложении.
- Дизайн продукции1 исполнительЗавершен7 лет назад
Разработать логотип с нашими исходными данными для собачей одежды в векторе. Нужно два файла для вышивки и изготовления ПВХ шеврона, с учетом их требований к макетам. Вариант логотипа в приложении для лошадиной коллекции, ...Логотипы и Знаки30 заявокЗакрыт7 лет назад
Внести изменения в макет каталога из 16 полос, заменив фото (около 10 штук), предварительно подготовив их в Ps, заменить некоторые элементы и их цвета и подготовить каталог к печати. Каталог делался в Ai, технические ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо 2 слова "РОССИЯ" "RUSSIA" выполнить в двух вариантах узора: - цветочный узор (вариант узора, как пример в прикрепленных файлах); - кельтский узор. Шрифт букв (готовый векторный файл) предоставим. Буквы должны быть ...Завершен8 лет назад
Необходимо доработать векторный файл, сделав все линии в изображении толще в 3 раза.Иллюстрации и Рисунки35 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется доделать герб (в векторе) для дальнейшей машинной вышивки, т.е. все элементы не должны содержать сложных элементов. Герб по образцу с фото (нижнее), упростить элементы в лошадке (убрать мелкие детали), внутри разместить буквы D и ...Завершен9 лет назад
Нарисовать в векторе два узора, по образцам, немного их переделав под вышивку. Убрать мелкие детали и немного изменить саму стилистику рисунков, что бы не было точных копий. Более подробное задание вышлю исполнителю.Завершен9 лет назад
Нарисовать в векторе узор из представленного фото с заменой буквы "Г" на инициалы "НВ" в стилистике узора. Узор требуется для вышивки на скатерти, поэтому его стороны должны быть под углом 90 градусов и сторона узора ...Завершен9 лет назад
- $50
Требуется нарисовать 5 комплектов цветочных узоров (по 3 размера в каждом) в векторе для дальнейшей вышивки, т.е. узоры не должны содержать сложных элементов. Один узор должен быть в трех размерах - самый большой 19 ...Завершен10 лет назад
- $50
Необходимо разработать герб на конную тематику для вышивки в дальнейшем (в векторе). Исходные данные и предпочтения предоставим.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад