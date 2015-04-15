ambria80

Ирина ambria80

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

A9955017818
Алексей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Разработать макеты для ПВХ печати.
Спасибо за заказ, были подготовлены все материалы, с достаточно чёткими требованиями, несмотря на не большую путаницу по итогам работа прошла на отлично, оплачено своевременно и полностью, буду рад продолжению сотрудничества.
Заказ выполнен на отлично, все правки вносились своевременно и без вопросов, хотя с нашей стороны была несколько сумбурная подача исходной информации. Алексей постоянно на связи, работой остались довольны. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
lisichka09
Татьяна 
34 года
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
$13
10 баллов
8 лет назад
Доделать макет каталога для печати
Ирина отличный заказчик, работать было легко и интересно. Четкое ТЗ, все материалы собраны и присланы вовремя. В процессе работы объем увеличился - Ирина увеличила оплату. Отнеслась с пониманием, не подгоняла, помогала в поиске материала. Всегда на связи, что помогало моментально снять вопросы. Оплата вовремя. Однозначно всем рекомендую.
Татьяной была проделана огромная работа по изменению дизайна каталога и его подготовке к печати. Работа велась практически онлайн 3 суток, все желания заказчика были учтены, а предложенные дизайнерские решения Татьяны приняты. Требования типографии соблюдены в полном объеме, все макеты приняты в печать без изменений. Однозначно рекомендую как ответственного, быстрого и грамотного исполнителя.
Ответный отзыв
Anastasiya_GR
Анастасия 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
6 дней назад
$60
10 баллов
8 лет назад
Нарисовать слова цветочными узорами
Интересный проект, корректное общение, полное тз, моментальная оплата! Только лучшие впечатления от сотрудничества.
Работа выполнена на отлично и в заявленные сроки. С Анастасией приятно работать, все пожелания и корректировки, с моей стороны может быть и немного сумбурные, поняты и учтены. Будем обращаться в дальнейшем.
Ответный отзыв
sibersokol
Владимир 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$4
9 баллов
9 лет назад
Доработать герб на конную тематику
Сработались, всё отлично)
Часть работы выполнена, т.к. исполнитель не до конца прочитал задание и попросил доплаты. Пришлось доделывать самостоятельно.
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YogaMasha
Мария 
29 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$3
9 баллов
9 лет назад
Нарисовать рисунок в векторе по образцу
Всё отлично, спасибо за работу
Все сделано быстро и в указанные сроки.
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