sibersokol

Привет дорогой заказчик!)
Работаю в графических редакторах Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe after Effects и подобных ... Специализируюсь в основном на обработке и создании графических 2D изображений. Опыт в данной сфере почти уже 4 года!) Спасибо за прочтение!)
Так же настраиваю рекламу Яндекс Директ,Vk
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$4
8 баллов
9 лет назад
Часть работы выполнена, т.к. исполнитель не до конца прочитал задание и попросил доплаты. Пришлось доделывать самостоятельно.
Ответный отзыв
Сработались, всё отлично)