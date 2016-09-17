sibersokol

Привет дорогой заказчик!)

Работаю в графических редакторах Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe after Effects и подобных ... Специализируюсь в основном на обработке и создании графических 2D изображений. Опыт в данной сфере почти уже 4 года!) Спасибо за прочтение!)

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