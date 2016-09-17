sibersokol

Владимир sibersokol

 
26 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Привет дорогой заказчик!)

Работаю в графических редакторах Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe after Effects и подобных ... Специализируюсь в основном на обработке и создании графических 2D изображений. Опыт в данной сфере почти уже 4 года!) Спасибо за прочтение!)

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Отзывы заказчиков

ambria80
Ирина 
44 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$4
8 баллов
9 лет назад
Доработать герб на конную тематику
Часть работы выполнена, т.к. исполнитель не до конца прочитал задание и попросил доплаты. Пришлось доделывать самостоятельно.
Сработались, всё отлично)
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