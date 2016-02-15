Нарисовать иллюстрации в векторе

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт5 заявок213 просмотров

Добрый день,Нужно подготовить картинки, которые иллюстрируют сюжет для баннера витаминного препарата (сценарий тутhttps://yadi.sk/i/LOWEL8DOotcoa) Понадобится 5-6 картинок, которые иллюстрируют развитие сюжета. Местами надо будет подумать и покреативить, как лучше визуализировать то или иное свойство препарата. Можно предлагать свои идеи.Жду заявки со ссылками на порфиолио. ВНИМАНИЕ: мне не нужна разработка баннера. Мне нужны именно отдельные картинки, которые иллюстрируют сюжет в векторе. Т.е. надо нарисовать капсулу с фруктами, капсулу с текстами, сделать красивый список со свойствами препарата, подобрать к списку иконки и т.п.Все должно быть в PSD, отдельные элементы в векторе

9 лет назад
ruda_mak
Илона 
43 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Space soldiers

    Здравствуйте! Ищу дизайнера который любит и умеет рисовать в Photoshop, Illustrator в стиле фантастика, космос, будущее. Для начала необходимо нарисовать 2 персонажа: 1. Легкий ...

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нарисовать рисунок в векторе по образцу

    Нарисовать в векторе два узора, по образцам, немного их переделав под вышивку. Убрать мелкие детали и немного изменить саму стилистику рисунков, что бы не было точных копий. Более подробное задание вышлю исполнителю.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Отрисовать в векторе несколько чертежей

    День добрый. В аттаче несколько картинок - нужно аккуратно отрисовать их в векторе. Понятно, что идеально там не получится из-за низкого разрешения оригиналов, но уж насколько возможно (банальная автотрассировка не катит). Стоимость и сроки ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • 3D дизайн

    Для разработки моделей вещей нужен 3D дизайнер. Речь идет об обычных вещах:рубашка (с коротким, длинным или средним рукавом), штаны (3/4, длинные, коротки) и т.п.   Каждая вещь (например, футболка поло с длинным ...

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Иллюстрации для игры

    Требуется разработка аналогичной инструкции для квеста в игре. Заказы регулярные (примерно 1 раз в месяц). Составные части для инструкции (иконки) поставляются. Персонажей и все остальное нужно будет делать самостоятельно (обычно это просто палочные фигурки с ...

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Иконка favicon

    Нужно нарисовать иконку favicon для сайта. След животного (см. прикрепленный рисунок). Один след максимально вписать в иконку с прозрачным фоном. Цвет следа должен быть как левый во вложении.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нарисовать рамку для поста в фейсбук

    $10

    1.Макет рамки во вложении. 2.Рамка должна быть в формате png (чтобы я без труда мог накладывать её на другие картинки. 3.Размер рамки 675*520 . 4.Цветовая гамма должна гармонично вписываться в страницу: ...

    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад