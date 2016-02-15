Примерные картинки прикрепил.
Нарисовать иллюстрации в векторе
Добрый день,Нужно подготовить картинки, которые иллюстрируют сюжет для баннера витаминного препарата (сценарий тутhttps://yadi.sk/i/LOWEL8DOotcoa) Понадобится 5-6 картинок, которые иллюстрируют развитие сюжета. Местами надо будет подумать и покреативить, как лучше визуализировать то или иное свойство препарата. Можно предлагать свои идеи.Жду заявки со ссылками на порфиолио. ВНИМАНИЕ: мне не нужна разработка баннера. Мне нужны именно отдельные картинки, которые иллюстрируют сюжет в векторе. Т.е. надо нарисовать капсулу с фруктами, капсулу с текстами, сделать красивый список со свойствами препарата, подобрать к списку иконки и т.п.Все должно быть в PSD, отдельные элементы в векторе
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Ищу дизайнера который любит и умеет рисовать в Photoshop, Illustrator в стиле фантастика, космос, будущее. Для начала необходимо нарисовать 2 персонажа: 1. Легкий ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт9 лет назад
Нарисовать в векторе два узора, по образцам, немного их переделав под вышивку. Убрать мелкие детали и немного изменить саму стилистику рисунков, что бы не было точных копий. Более подробное задание вышлю исполнителю.Завершен9 лет назад
Нужно картинку перевести в вектор.Обращаюсь в первый раз,предварительно нужна консультация.Завершен9 лет назад
День добрый. В аттаче несколько картинок - нужно аккуратно отрисовать их в векторе. Понятно, что идеально там не получится из-за низкого разрешения оригиналов, но уж насколько возможно (банальная автотрассировка не катит). Стоимость и сроки ...Завершен9 лет назад
Для разработки моделей вещей нужен 3D дизайнер. Речь идет об обычных вещах:рубашка (с коротким, длинным или средним рукавом), штаны (3/4, длинные, коротки) и т.п. Каждая вещь (например, футболка поло с длинным ...Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется разработка аналогичной инструкции для квеста в игре. Заказы регулярные (примерно 1 раз в месяц). Составные части для инструкции (иконки) поставляются. Персонажей и все остальное нужно будет делать самостоятельно (обычно это просто палочные фигурки с ...Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно нарисовать иконку favicon для сайта. След животного (см. прикрепленный рисунок). Один след максимально вписать в иконку с прозрачным фоном. Цвет следа должен быть как левый во вложении.Завершен9 лет назад
- $10
1.Макет рамки во вложении. 2.Рамка должна быть в формате png (чтобы я без труда мог накладывать её на другие картинки. 3.Размер рамки 675*520 . 4.Цветовая гамма должна гармонично вписываться в страницу: ...Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Добрый день! Необходимо нарисовать валентинку в виде смешного рисунка.Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт9 лет назад