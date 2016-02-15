Нарисовать иллюстрации в векторе

Добрый день,Нужно подготовить картинки, которые иллюстрируют сюжет для баннера витаминного препарата (сценарий тутhttps://yadi.sk/i/LOWEL8DOotcoa) Понадобится 5-6 картинок, которые иллюстрируют развитие сюжета. Местами надо будет подумать и покреативить, как лучше визуализировать то или иное свойство препарата. Можно предлагать свои идеи.Жду заявки со ссылками на порфиолио. ВНИМАНИЕ: мне не нужна разработка баннера. Мне нужны именно отдельные картинки, которые иллюстрируют сюжет в векторе. Т.е. надо нарисовать капсулу с фруктами, капсулу с текстами, сделать красивый список со свойствами препарата, подобрать к списку иконки и т.п.Все должно быть в PSD, отдельные элементы в векторе