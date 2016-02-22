Придумать и нарисовать рисунок/логотип (желательно в векторе)

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Завершен13 заявок259 просмотров

Приветствую, коллеги!

Эпиграф: Имеется сайт любовно-романтической тематики (сайт в разработке). Называться сайт будет "Банан". :)

Задача: Необходимо придумать и воплотить в жизнь рисунок, который станет логотипом данного сайта. Желательно в векторе.

Хотелка: На рисунке хочется увидеть два "оживших" персонажа-банана (т.е. с ножками, ручками, глазками и т.д.) - мальчика и девочку, которые нежно обнимают друг друга. Чтобы по рисунку было ясно, что это любоффь .:)

9 лет назад
AVZevs
Андрей 
43 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
15 часов назад
9 лет назад
$50
1 день
Работа выполнена на отлично и в срок! С учетом того, что четкого ТЗ у меня не было, а была просто идея в голове, без намека на подробности, то сделано все вообще идеально! Михаил сразу понял то, что я хочу. И общается с заказчиком, что немаловажно! Результатом очень доволен! И небольшой бонус от автора порадовал. Рекомендую!
Было очень приятно работать с Андреем! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
15 часов назад
9 лет назад
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