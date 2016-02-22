Примерные картинки прикрепил.
Придумать и нарисовать рисунок/логотип (желательно в векторе)
Приветствую, коллеги!
Эпиграф: Имеется сайт любовно-романтической тематики (сайт в разработке). Называться сайт будет "Банан". :)
Задача: Необходимо придумать и воплотить в жизнь рисунок, который станет логотипом данного сайта. Желательно в векторе.
Хотелка: На рисунке хочется увидеть два "оживших" персонажа-банана (т.е. с ножками, ручками, глазками и т.д.) - мальчика и девочку, которые нежно обнимают друг друга. Чтобы по рисунку было ясно, что это любоффь .:)
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