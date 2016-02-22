Придумать и нарисовать рисунок/логотип (желательно в векторе)

Работа выполнена на отлично и в срок! С учетом того, что четкого ТЗ у меня не было, а была просто идея в голове, без намека на подробности, то сделано все вообще идеально! Михаил сразу понял то, что я хочу. И общается с заказчиком, что немаловажно! Результатом очень доволен! И небольшой бонус от автора порадовал. Рекомендую!