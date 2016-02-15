Придумать и нарисовать 30 изображений-миниатюр (Minecraft)

$175
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт3 заявки777 просмотров
#1$175

Необходимо придумать и нарисовать тематические картинки-миниатюры (инлайн элемент).

Квадрат, размер 100x100. Игровая тематика (Майнкрафт). Отлично, если Вы уже знакомы с игрой, знаете ее графику и

можете делать красивые картинки в теме Майнкрафт без излишней пиксельности.

Картинки нужны в стиле Майнкрафт: это касается не пиксельности, а гаммы и содержания. В изображениях важно использовать персонажей и символы из игры. Примерно это должно как в прикрепленном файле (слева, человек на коне). 

На конкурс от Вас нам нужны 2 картинки из 3 трех тем (на Ваш выбор). В скобках написаны подсказки, но Вы можете придумать что-то свое на заданную тему.

1.    Кланы (любые символы кланов)

2.    ПВП (player vsplayer, изображение мечей/битвы или другое)

3.    Питомцы (кошка, собака или другое)

Данный проект на 30 картинок, если сработаемся – дальше будут еще задачи.  Гонорар проекта - на все 30 миниатюр, работать будем с наиболее понравившимся исполнителем, которого выберем по тестовому заданию, указанному выше.

Срок - 7-10 дней.

9 лет назад
Gorman
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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