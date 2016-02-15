Примерные картинки прикрепил.
Придумать и нарисовать 30 изображений-миниатюр (Minecraft)
Необходимо придумать и нарисовать тематические картинки-миниатюры (инлайн элемент).
Квадрат, размер 100x100. Игровая тематика (Майнкрафт). Отлично, если Вы уже знакомы с игрой, знаете ее графику и
можете делать красивые картинки в теме Майнкрафт без излишней пиксельности.
Картинки нужны в стиле Майнкрафт: это касается не пиксельности, а гаммы и содержания. В изображениях важно использовать персонажей и символы из игры. Примерно это должно как в прикрепленном файле (слева, человек на коне).
На конкурс от Вас нам нужны 2 картинки из 3 трех тем (на Ваш выбор). В скобках написаны подсказки, но Вы можете придумать что-то свое на заданную тему.
1. Кланы (любые символы кланов)
2. ПВП (player vsplayer, изображение мечей/битвы или другое)
3. Питомцы (кошка, собака или другое)
Данный проект на 30 картинок, если сработаемся – дальше будут еще задачи. Гонорар проекта - на все 30 миниатюр, работать будем с наиболее понравившимся исполнителем, которого выберем по тестовому заданию, указанному выше.
Срок - 7-10 дней.
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