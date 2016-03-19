Semenov-a-l

Алексей Смирнов Semenov-a-l

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание уникального текста для сайта.

    $60

    Перед согласием на выполнение задания, прошу внимательно ознакомиться с тематикой сайта. Что необходимо сделать, Рерайт: 1. Изменить тексты на странице "О сайте" 2. Изменить тексты на странице "Правила" 3. Изменить тексты на странице "Поддержка" 4. Изменить тексты на главной странице ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • SEO-аудит сайта.

    $80

    Сайт: csgad.cоm Перед согласием на выполнение задания, прошу внимательно ознакомиться с тематикой сайта. Необходимо провести полный аудит сайта для дальнейшего его продвижения.  Срок выполнения: 3 дня.

    Аудит сайтаSEO-аудит сайта
    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Поправить сайт

    $100

    Перед согласием на выполнение задания, прошу внимательно ознакомиться с тематикой сайта. Что необходимо сделать: 1. На главной странице, на странице "О сайте" и на странице "Рулетка" в разных браузерах едет текст- необходимо настроить под Opera, Яндекс, Fierfox и ...

    AndroidiOS
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать перевод текста на сайте.

    $150

    Перед согласием на выполнение задания, прошу внимательно ознакомиться. Что необходимо сделать, Перевод всего сайта с русского на все языки которые есть на сайте, а их 9. Перевод уже есть, но он кривой и гугл переводчика. Прошу ...

    Тексты для сайта
    Переводы32 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Подложка для сайта JPEG

    $100

    Сайт: csgad.cоm Перед согласием на выполнение задания, прошу внимательно ознакомиться с тематикой сайта. Необходимо нарисовать подложку на все страницы (кроме главной) подложки в формате JPEG. Которые будут соответствовать тематике сайта и тематике страницы. Всего 9 картинок. Срок выполнения: ...

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настроить Яндекс-Директ

    $50

    Сайт: csgad.cоm Перед согласием на выполнение задания, прошу внимательно ознакомиться с тематикой сайта. Необходимо настроить рекламную компанию Яндекс-Директ.  Бюджет рекламной компании / мес. Должен не превышать 15 000 рублей. Срок выполнения: 3 дня.

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад