SEO-аудит сайта.

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт18 заявок243 просмотра

Сайт: csgad.cоm

Перед согласием на выполнение задания, прошу внимательно ознакомиться с тематикой сайта.

Необходимо провести полный аудит сайта для дальнейшего его продвижения. 

Срок выполнения: 3 дня.

9 лет назад
Semenov-a-l
Алексей 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров