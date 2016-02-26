Настроить Google analytics и метрику

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен5 заявок295 просмотров

Указать цели для одного сайта, настроить аналитику, метрику, Tag Manager. Цена договорная, пишите

9 лет назад
aviare
40 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

MPru
32 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$20
2 дня
Отличная работа, все в срок и с вниканием сути, с дополнениями и подсказками как и что добавить. Рекомендую! Нормальный прайс, без лишнего.
Очень рад заказчиком. Очень четко поставлена задача, оплата спустя 2 минуты после выполнения заказа. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

MPru
32 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад