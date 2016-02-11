Помощь по сайту

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Закрыт16 заявок232 просмотра

Здравствуйте, есть интернет магазин нужна оптимизация сайта (составить семантическое ядро). Готов обговорить цену и сотрудничество

9 лет назад
artemam
Артем 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

simonovseo
Александр 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$100
30 дней
Первый раз решил воспользоваться фрилансером и тут такая подстава. Из-за этого товарища теперь, фрилансеры под сомнением. только пообещал с три короба. Деньги взял, работы не сделал, трубки не берет, потом вообще пропал. Не пользуйтесь услугами. Может вылезет где то на других таких же сайтах. Если вдруг он появится и сделает работы и вернет деньги,отзыв поменяю.

Заявки фрилансеров

simonovseo
Александр 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад