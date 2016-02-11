Помощь по сайту

Первый раз решил воспользоваться фрилансером и тут такая подстава. Из-за этого товарища теперь, фрилансеры под сомнением. только пообещал с три короба. Деньги взял, работы не сделал, трубки не берет, потом вообще пропал. Не пользуйтесь услугами. Может вылезет где то на других таких же сайтах. Если вдруг он появится и сделает работы и вернет деньги,отзыв поменяю.