СЕО оптимизация сайта

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Закрыт21 заявка191 просмотр

Здравствуйте!

Недавно был создан сайт и интересует на первом этапе его внутренняя оптимизация!

Сайт не большой имеет всего 9 страниц с небольшим наполнением.

Сайт можно просмотреть kalymych.ru

В дальнейшем сайт нужно будет продвигать по Москве и обл.

Очень интересует бюджет сей операции!

Жду ваших предложений!

9 лет назад
kalymych
Алексей 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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