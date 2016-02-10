Задача ! ! ! Нужно имея опыт в SEO и ЗНАЯ движок Битрикс, провести ПОЛНУЮ внутреннюю оптимизацию 11 Интернет-Магазинов, без покупки ссылок ВООБЩЕ ! ! ! Цель ! ! ! ...
СЕО оптимизация сайта
Здравствуйте!
Недавно был создан сайт и интересует на первом этапе его внутренняя оптимизация!
Сайт не большой имеет всего 9 страниц с небольшим наполнением.
Сайт можно просмотреть kalymych.ru
В дальнейшем сайт нужно будет продвигать по Москве и обл.
Очень интересует бюджет сей операции!
Жду ваших предложений!
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