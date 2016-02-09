Необходимо расширить семантику сайта

$23
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки138 просмотров

Требуется подобрать семантику из яндекс.вордстата для указанных страниц. Цель – собрать максимум запросов. 

1. Оформить в экселе, т.е. релевантная страница – в одном столбце, в другом – подобранные запросы. 

2. Подготовить мета-тэги. 

3. Поставить тз на контент. 

4. Разместить тексты, защитить в Оригинальных. 

Время на задачу: 12 часов.  

Стоимость 1 часа – 150р.  

Если Вас устраивают условия и сроки стучите пожалуйста в SKYPE  – обсудим и я вышлю полное ТЗ.  

Ждем откликов.  

Спасибо за внимание! 

9 лет назад
catAdmiral
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

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