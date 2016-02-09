Необходимо расширить семантику сайта

Требуется подобрать семантику из яндекс.вордстата для указанных страниц. Цель – собрать максимум запросов.

1. Оформить в экселе, т.е. релевантная страница – в одном столбце, в другом – подобранные запросы.

2. Подготовить мета-тэги.

3. Поставить тз на контент.

4. Разместить тексты, защитить в Оригинальных.

Время на задачу: 12 часов.

Стоимость 1 часа – 150р.

Если Вас устраивают условия и сроки стучите пожалуйста в SKYPE – обсудим и я вышлю полное ТЗ.

Ждем откликов.

Спасибо за внимание!