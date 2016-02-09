Ищется специалист(ы) по SEO для продвижения англоязычного сайта с нуля в Китае, Корее, Японии, Австралии, странах Европы. Сайт некоммерческой направленности. От вас жду примеры работ/подтверждения опыта работы с зарубежным интернетом, ...
Необходимо расширить семантику сайта
Требуется подобрать семантику из яндекс.вордстата для указанных страниц. Цель – собрать максимум запросов.
1. Оформить в экселе, т.е. релевантная страница – в одном столбце, в другом – подобранные запросы.
2. Подготовить мета-тэги.
3. Поставить тз на контент.
4. Разместить тексты, защитить в Оригинальных.
Время на задачу: 12 часов.
Стоимость 1 часа – 150р.
Если Вас устраивают условия и сроки стучите пожалуйста в SKYPE – обсудим и я вышлю полное ТЗ.
Ждем откликов.
Спасибо за внимание!
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