Требуется произвести оптимизацию сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт24 заявки241 просмотр

Тематика - Лаки/Шеллаки/Гели для ногтевого сервиса

На первом этапе:

- произвести анализ сайта

- произвести анализ недостатков потенциально мешающих продвижению СЕО

- произвести оптимизацию

На втором этапе:

- ведение проекта SEO

- ведение проекта SMM

9 лет назад
insitemedia
Игорь 
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров