Самостоятельно сделать и продвинуть сайт по Москве

Цель ! ! !

Продажа ПОКУПАЕМЫХ и ЛИКВИДНЫХ товаров через ВАШ сайт/лендинг в интернете, посредством ваших ПРОВЕРЕННЫХ способов в РАЗНЫХ видах реклам, с дальнейшим получением ВАМИ ОГРОМНОЙ прибыли, за счет моего ОПЫТА продаж и ПОСТАВОК товара в Москве. Так же могу представлять ВАШИ интересы и интересы ВАШЕЙ фирмы в этом БОЛЬШОМ городе.

Условие ! ! !

1. Наличие постоянной ГОЛОСОВОЙ онлайн связи.

2. Работать ежедневно, но в любое для вас время.

Жду ваших заявок ! ! !