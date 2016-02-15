Задача ! ! ! Нужно имея опыт в SEO и ЗНАЯ движок Битрикс, провести ПОЛНУЮ внутреннюю оптимизацию 11 Интернет-Магазинов, без покупки ссылок ВООБЩЕ ! ! ! Цель ! ! ! ...
Самостоятельно сделать и продвинуть сайт по Москве
Цель ! ! !
Продажа ПОКУПАЕМЫХ и ЛИКВИДНЫХ товаров через ВАШ сайт/лендинг в интернете, посредством ваших ПРОВЕРЕННЫХ способов в РАЗНЫХ видах реклам, с дальнейшим получением ВАМИ ОГРОМНОЙ прибыли, за счет моего ОПЫТА продаж и ПОСТАВОК товара в Москве. Так же могу представлять ВАШИ интересы и интересы ВАШЕЙ фирмы в этом БОЛЬШОМ городе.
Условие ! ! !
1. Наличие постоянной ГОЛОСОВОЙ онлайн связи.
2. Работать ежедневно, но в любое для вас время.
Жду ваших заявок ! ! !
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