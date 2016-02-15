Самостоятельно сделать и продвинуть сайт по Москве

$1320
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт25 заявок989 просмотров

Цель ! ! !

Продажа ПОКУПАЕМЫХ и ЛИКВИДНЫХ товаров через ВАШ сайт/лендинг в интернете, посредством ваших ПРОВЕРЕННЫХ способов в РАЗНЫХ видах реклам, с дальнейшим получением ВАМИ ОГРОМНОЙ прибыли, за счет моего ОПЫТА продаж и ПОСТАВОК товара в Москве. Так же могу представлять ВАШИ интересы и интересы ВАШЕЙ фирмы в этом БОЛЬШОМ городе.

Условие ! ! !

1. Наличие постоянной ГОЛОСОВОЙ онлайн связи.

2. Работать ежедневно, но в любое для вас время.

Жду ваших заявок ! ! !

9 лет назад
uprexup
44 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров