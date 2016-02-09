Заспамленность ссылками на сайте

Всем доброго времени суток. Есть сайт с высоким уровнем заспамленность ссылками по xtool.ru. Поставили ловушку, заспамленность через время исчезла. Сегодня опять выдаёт сильную заспамленность.Необходимо разобраться, есть ли заспамленность на самом деле и если да, то почему не работает ловушка и что делать?Спасибо.