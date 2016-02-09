Заспамленность ссылками на сайте

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Закрыт6 заявок159 просмотров

Всем доброго времени суток. Есть сайт с высоким уровнем заспамленность ссылками по xtool.ru. Поставили ловушку, заспамленность через время исчезла. Сегодня опять выдаёт сильную заспамленность.Необходимо разобраться, есть ли заспамленность на самом деле и если да, то почему не работает ловушка и что делать?Спасибо.

9 лет назад
Ukraina
41 год
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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