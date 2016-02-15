Разместить объявления на Avito одинаковых товаров без бана!

Задача! ! !

Нужно имея опыт в размещении объявлений ИМЕННО на Avito и зная как на одном аккаунте размещать ОДНИ И ТЕ ЖЕ товары в ТЕЧЕНИИ НЕДЕЛИ БЕЗ БАНА, разместить данные объявления товаров.

Цель! ! !

Привлечение ХОРОШЕЙ МАССЫ покупателей за счет ЕЖЕДНЕВНОГО размещения 5-ти разных товаров на ОДНОМ аккаунте ПО 4 РАЗА В ДЕНЬ (5*4=20), чтобы не забанили аккаунт в ТЕЧЕНИИ НЕДЕЛИ.

Условие! ! !

1. Наличие постоянной ГОЛОСОВОЙ онлайн связи.

2. Работать ежедневно, но в любое для вас время.

3. Оплата за 1 объявление - 3 рубля + 500 рублей за Продажу.

4. Работа и оплата только по факту или гаранта.

Жду ваших заявок ! ! !