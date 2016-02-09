Сделать внутренюю оптимизацию 11сайтов на битриксе без покупки ссылок!

Задача ! ! !

Нужно имея опыт в SEO и ЗНАЯ движок Битрикс, провести ПОЛНУЮ внутреннюю оптимизацию 11 Интернет-Магазинов, без покупки ссылок ВООБЩЕ ! ! !

Цель ! ! !

Оптимизировать 11 Интернет-Магазинов:

1. Создать и согласовать со мной ПРОДАВАЕМЫЕ семантические карты в РАЗНЫХ темах.

2. После собрать с помощью Key Collector или КРУПНЫХ БАЗ (MOAВ) оставшиеся ПРОДАВАЕМЫЕ ключевые слова в данных темах.

3. Составить ТЗ для копирайтера и после САМОСТОЯТЕЛЬНО разместить все текста на сайте НЕ ПОВРЕДИВ сайт.

4. САМОСТОЯТЕЛЬНО перелинковать страницы сайта одной из схем (Кольцо, Звезда, Куб, Смешанная).

5. САМОСТОЯТЕЛЬНО добавить сайт во ВСЕ поисковые системы и вывести ВСЕ счетчики на сайт.

Условие ! ! !

1. Наличие постоянной ГОЛОСОВОЙ онлайн связи.

2. Работать ежедневно, но в любое для вас время.

3. Оплата за оптимизацию одного магазина - 2200р + Ежедневно от 300 рублей с Продажи.

4. Работа и оплата только по факту или гаранта.

Жду ваших заявок ! ! !