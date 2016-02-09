Требуется подобрать семантику из яндекс.вордстата для указанных страниц. Цель – собрать максимум запросов. 1. Оформить в экселе, т.е. релевантная страница – в одном столбце, в другом – подобранные запросы. ...
Сделать внутренюю оптимизацию 11сайтов на битриксе без покупки ссылок!
Задача ! ! !
Нужно имея опыт в SEO и ЗНАЯ движок Битрикс, провести ПОЛНУЮ внутреннюю оптимизацию 11 Интернет-Магазинов, без покупки ссылок ВООБЩЕ ! ! !
Цель ! ! !
Оптимизировать 11 Интернет-Магазинов:
1. Создать и согласовать со мной ПРОДАВАЕМЫЕ семантические карты в РАЗНЫХ темах.
2. После собрать с помощью Key Collector или КРУПНЫХ БАЗ (MOAВ) оставшиеся ПРОДАВАЕМЫЕ ключевые слова в данных темах.
3. Составить ТЗ для копирайтера и после САМОСТОЯТЕЛЬНО разместить все текста на сайте НЕ ПОВРЕДИВ сайт.
4. САМОСТОЯТЕЛЬНО перелинковать страницы сайта одной из схем (Кольцо, Звезда, Куб, Смешанная).
5. САМОСТОЯТЕЛЬНО добавить сайт во ВСЕ поисковые системы и вывести ВСЕ счетчики на сайт.
Условие ! ! !
1. Наличие постоянной ГОЛОСОВОЙ онлайн связи.
2. Работать ежедневно, но в любое для вас время.
3. Оплата за оптимизацию одного магазина - 2200р + Ежедневно от 300 рублей с Продажи.
4. Работа и оплата только по факту или гаранта.
Жду ваших заявок ! ! !
Заявки фрилансеров
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