Задача ! ! ! Нужно имея опыт в SEO и ЗНАЯ движок Битрикс, провести ПОЛНУЮ внутреннюю оптимизацию 11 Интернет-Магазинов, без покупки ссылок ВООБЩЕ ! ! ! Цель ! ! ! ...
Необходимо начать получать ссылки с внешних источников
1. Нужно добавить ресурс во все поисковые системы.
2. По основным площадкам (будут в подробном ТЗ) указать, есть ли ресурс в наличии или нет. Где нет, подготовить необходимые данные, что требует ресурс.
3. Далее необходимо подготовить список тематичных или околотематичных площадок для размещения и необходимые материалы по ним.
По каким ключевым запросам искать площадки можно ориентироваться на семантическое ядро.
4. Предоставить подробный отчет в экселевском файле с указанием, что было выполнено.
Просьба откликаться тех, кто знаком с крауд маркетингом.
Время на задачу: 6 часов.
Стоимость 1 часа – 150р.
Если Вас устраивают условия и сроки стучите пожалуйста в SKYPE с пометкой КРАУД МАРКЕТИНГ – обсудим и я вышлю полное ТЗ.
Ждем откликов.
Спасибо за внимание!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $570Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт9 лет назад
- $470
Задача! ! ! Нужно имея опыт в размещении объявлений ИМЕННО на Avito и зная как на одном аккаунте размещать ОДНИ И ТЕ ЖЕ товары в ТЕЧЕНИИ НЕДЕЛИ БЕЗ БАНА, разместить данные объявления товаров. ...Поисковые системы (SEO)33 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $1320
Цель ! ! ! Продажа ПОКУПАЕМЫХ и ЛИКВИДНЫХ товаров через ВАШ сайт/лендинг в интернете, посредством ваших ПРОВЕРЕННЫХ способов в РАЗНЫХ видах реклам, с дальнейшим получением ВАМИ ОГРОМНОЙ прибыли, за счет моего ОПЫТА продаж и ПОСТАВОК товара ...Поисковые системы (SEO)25 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо продвижение сайта в Google и Яндекс. Сайт спс-авто-9.бел молодой, чуть больше месяца ему. Жду от исполнителя предложения по стратегии, сроки, стоимость и примеры работ.Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт9 лет назад
Тематика - Лаки/Шеллаки/Гели для ногтевого сервиса На первом этапе: - произвести анализ сайта - произвести анализ недостатков потенциально мешающих продвижению СЕО - произвести оптимизацию На втором ...Поисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт9 лет назад
Всем доброго времени суток. Есть сайт с высоким уровнем заспамленность ссылками по xtool.ru. Поставили ловушку, заспамленность через время исчезла. Сегодня опять выдаёт сильную заспамленность.Необходимо разобраться, есть ли заспамленность на самом деле и если да, то ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $23
Требуется подобрать семантику из яндекс.вордстата для указанных страниц. Цель – собрать максимум запросов. 1. Оформить в экселе, т.е. релевантная страница – в одном столбце, в другом – подобранные запросы. ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Ищется специалист(ы) по SEO для продвижения англоязычного сайта с нуля в Китае, Корее, Японии, Австралии, странах Европы. Сайт некоммерческой направленности. От вас жду примеры работ/подтверждения опыта работы с зарубежным интернетом, ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется продвижение сайта http://www.private-manager.ru/ в Яндекс Директ. При самостоятельной попытке начать РК возникли сложности с модерацией (РК отклонена модераторами). Подробности после откликов.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт9 лет назад