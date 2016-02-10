Необходимо начать получать ссылки с внешних источников

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрытнет заявок136 просмотров

1. Нужно добавить ресурс во все поисковые системы. 

2. По основным площадкам (будут в подробном ТЗ) указать, есть ли ресурс в наличии или нет. Где нет, подготовить необходимые данные,  что требует ресурс. 

3. Далее необходимо подготовить список тематичных или околотематичных площадок для размещения и необходимые материалы по ним.

По каким ключевым запросам искать площадки можно ориентироваться на семантическое ядро. 

4. Предоставить подробный отчет в экселевском файле с указанием, что было выполнено. 

Просьба откликаться тех, кто знаком с крауд маркетингом.

Время на задачу: 6 часов. 

Стоимость 1 часа – 150р. 

Если Вас устраивают условия и сроки стучите пожалуйста в SKYPE с пометкой КРАУД МАРКЕТИНГ – обсудим и я вышлю полное ТЗ. 

Ждем откликов. 

Спасибо за внимание! 

9 лет назад
catAdmiral
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

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