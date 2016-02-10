Необходимо начать получать ссылки с внешних источников

1. Нужно добавить ресурс во все поисковые системы.

2. По основным площадкам (будут в подробном ТЗ) указать, есть ли ресурс в наличии или нет. Где нет, подготовить необходимые данные, что требует ресурс.

3. Далее необходимо подготовить список тематичных или околотематичных площадок для размещения и необходимые материалы по ним.

По каким ключевым запросам искать площадки можно ориентироваться на семантическое ядро.

4. Предоставить подробный отчет в экселевском файле с указанием, что было выполнено.

Просьба откликаться тех, кто знаком с крауд маркетингом.

Время на задачу: 6 часов.

Стоимость 1 часа – 150р.

Если Вас устраивают условия и сроки стучите пожалуйста в SKYPE с пометкой КРАУД МАРКЕТИНГ – обсудим и я вышлю полное ТЗ.

Ждем откликов.

Спасибо за внимание!