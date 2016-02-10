Менеджер по работе с трафиком, медиа-байер

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Агентству мобильного интернет-маркетинга требуется менеджер по работе с трафиком, медиа-байер.

Что потребуется делать?

  • Подготовка рекламных материалов (баннеры/тексты/лендинги)
  • Запуск кампаний в рекламных сетях
  • Мониторинг и поддержка работающих кампаний
  • Аналитика отчетов
Требования

  • Понимание основ интернет-маркетинга (основные понятия, виды трафика). В идеале - опыт работы с каким-либо источником трафика
  • Начальные знания Photoshop (рисование баннеров) и Excel (фильтры, обработка данных)
  • Знание английского языка. Достаточно понимать английские тексты и интерфейсы без переводчика.
  • Знание основ HTML/CSS будут плюсом
  • Аналитический склад ума (очень много цифр, аналитики)
  • Гарантированное присутствие в сети 8 часов в сутки (можно выбрать удобные часы работы)
  • Стабильный и хороший доступ в интернет
  • Камера и микрофон для общения по скайпу
Мы предлагаем

  • Заработная плата от 22 до 30 т.р. (зависит от начальных навыков соискателя)
  • После 2-3 месяцев успешной работы возможен доп. заработок в виде 5-10% от успешных кампаний.
  • Обучение на практике навыкам мобильного маркетинга и аналитике
  • Интересная и перспективная деятельность на международном рынке интернет-рекламы
  • Стабильный заработок при полностью удаленной работе с гибким графиком
  • Выплаты два раза в месяц на Webmoney, возможны другие способы
  • испытательный срок - месяц (оплачивается полностью)
Присылайте резюме в ЛС или по почте ﻿﻿﻿[email protected]
CSSHTML
9 лет назад
jobme
42 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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