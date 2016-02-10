SEO продвижение сайта

Добрый день!

По продвижению необходим следующий формат работы:

Контекстная реклама не требуется!

Работа, касаемо статей и текстов выполняется только нами (мы умеем, готовы и хотим). Все остальное ваше.

1. Сайт igradobra.ru уже прошел первичную оптимизацию и уже индексируется в Нижнем Новгороде.

2. Нужно вывести сайт на новый уровень

По перечню ключевых слов:

*Натуральные игрушки

*Деревянные игрушки

*Развивающие игрушки

*Подарок для ребенка

а так же разделы каталога: пирамидки, конструкторы и т.д. и их производных.

Необходимо вывести сайт в ТОП-10 в следующих регионах (можно поэтапно): Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Московская обл и потом Москва

3. От вас нужна цена в месяц. Например = 3000руб в месяц, срок 6 месяцев, с раскладкой, что будет входить в вашу работу , а что в нашу.

4. До этого мы уже обращались к специалисту SEO, основной проблемой было неграмотность выкладываемого материала, пришлось много статей переписывать, поэтому в этот раз хотим работать по предложенному формату.

Выживаем пока за счет ярмарок и фестивалей, поэтому такие ограничения по бюджету, надеюсь понимаете, что не от жадности

Давид и Мария

Мастерская Игра Добра