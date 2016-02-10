Задача ! ! ! Нужно имея опыт в SEO и ЗНАЯ движок Битрикс, провести ПОЛНУЮ внутреннюю оптимизацию 11 Интернет-Магазинов, без покупки ссылок ВООБЩЕ ! ! ! Цель ! ! ! ...
SEO продвижение сайта
Добрый день!
По продвижению необходим следующий формат работы:
Контекстная реклама не требуется!
Работа, касаемо статей и текстов выполняется только нами (мы умеем, готовы и хотим). Все остальное ваше.
1. Сайт igradobra.ru уже прошел первичную оптимизацию и уже индексируется в Нижнем Новгороде.
2. Нужно вывести сайт на новый уровень
По перечню ключевых слов:
*Натуральные игрушки
*Деревянные игрушки
*Развивающие игрушки
*Подарок для ребенка
а так же разделы каталога: пирамидки, конструкторы и т.д. и их производных.
Необходимо вывести сайт в ТОП-10 в следующих регионах (можно поэтапно): Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Московская обл и потом Москва
3. От вас нужна цена в месяц. Например = 3000руб в месяц, срок 6 месяцев, с раскладкой, что будет входить в вашу работу , а что в нашу.
4. До этого мы уже обращались к специалисту SEO, основной проблемой было неграмотность выкладываемого материала, пришлось много статей переписывать, поэтому в этот раз хотим работать по предложенному формату.
Выживаем пока за счет ярмарок и фестивалей, поэтому такие ограничения по бюджету, надеюсь понимаете, что не от жадности
Давид и Мария
Мастерская Игра Добра
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $570Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт9 лет назад
- $470
Задача! ! ! Нужно имея опыт в размещении объявлений ИМЕННО на Avito и зная как на одном аккаунте размещать ОДНИ И ТЕ ЖЕ товары в ТЕЧЕНИИ НЕДЕЛИ БЕЗ БАНА, разместить данные объявления товаров. ...Поисковые системы (SEO)33 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $1320
Цель ! ! ! Продажа ПОКУПАЕМЫХ и ЛИКВИДНЫХ товаров через ВАШ сайт/лендинг в интернете, посредством ваших ПРОВЕРЕННЫХ способов в РАЗНЫХ видах реклам, с дальнейшим получением ВАМИ ОГРОМНОЙ прибыли, за счет моего ОПЫТА продаж и ПОСТАВОК товара ...Поисковые системы (SEO)25 заявокЗакрыт9 лет назад
Агентству мобильного интернет-маркетинга требуется менеджер по работе с трафиком, медиа-байер. Что потребуется делать? Подготовка рекламных материалов (баннеры/тексты/лендинги)Запуск кампаний в рекламных сетяхМониторинг и поддержка работающих кампанийАналитика отчетовТребования Понимание основ интернет-маркетинга ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Недавно был создан сайт и интересует на первом этапе его внутренняя оптимизация! Сайт не большой имеет всего 9 страниц с небольшим наполнением. Сайт можно просмотреть kalymych.ru В дальнейшем сайт нужно ...Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт9 лет назад
Интересуют три конкурента и их семантика по сео и контексту, предполагаю что если у вас есть спайвордс в тарифе анлим то вам сделать это будет не сложно. срочность - сегодня - оплата только по безопасной ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $12
1. Нужно добавить ресурс во все поисковые системы. 2. По основным площадкам (будут в подробном ТЗ) указать, есть ли ресурс в наличии или нет. Где нет, подготовить необходимые данные, что требует ресурс. ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо продвижение сайта в Google и Яндекс. Сайт спс-авто-9.бел молодой, чуть больше месяца ему. Жду от исполнителя предложения по стратегии, сроки, стоимость и примеры работ.Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт9 лет назад
Тематика - Лаки/Шеллаки/Гели для ногтевого сервиса На первом этапе: - произвести анализ сайта - произвести анализ недостатков потенциально мешающих продвижению СЕО - произвести оптимизацию На втором ...Поисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт9 лет назад
Всем доброго времени суток. Есть сайт с высоким уровнем заспамленность ссылками по xtool.ru. Поставили ловушку, заспамленность через время исчезла. Сегодня опять выдаёт сильную заспамленность.Необходимо разобраться, есть ли заспамленность на самом деле и если да, то ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт9 лет назад