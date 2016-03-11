SEO-маркетолог и аналитик

Продвижение любого бизнеса. Вывод в топ 10-5-3, увеличение траста, управление репутацией, наращивание целевого трафика от 1000 хостов в сутки, повышение продаж! Методики SERM с применением техник NLP!

Симонов Александр Викторович

SEO-маркетолог, аналитик и реверс-инженер поисковых алгоритмов. Я являюсь сертифицированным seo специалистом. Ранее работал аналитиком в компании Rio SEO - rioseo.com (США), ведущим seo специалистом в компании HubSpot - hubspot.com (США). Опыт работы в БУРЖнете с 2006 года, опыт работы в РУнете с 2009 года.

Индивидуально

Разработаю индивидуальную стратегию. Повышу продажи путем SEO и SERM. В отличие от других компаний, я предлагаю Вам решить весь комплекс задач связанных с интернет ресурсом Вашей компании. Условно эти задачи можно разделить на три категории:

1. Поисковая видимость сайта.

2. Качество работы сайта, связанное с решением технических проблем.

3. Повышение конвертации посетителей сайта.

Доступно

Мой прайс на продвижение проекта с нуля от 300 долларов/ месяц

Быстрая окупаемость

Средние сроки seo продвижения с нуля 7 месяцев, первые результаты уже на 2-й месяц работ, а именно повышение внутренних показателей, видимости сайта поисковыми роботами, рост позиций и трафика на сайт.

Проверено временем

При продвижении использую исключительно наработанные белые методики, путем наращивания вечной траст ссылочной массы, статьями, повышением авторитетности ресурса (SERM).

Надежно

Расчет на мой личный счет, карту Альфа-Банка, либо идентифицированный счет киви. При заключении удаленного договора могу прикрепить сканы паспорта, водительского удостоверения, полиса страхования.

Детальная отчетность для клиентов раз в месяц в электронном виде. Постоянная поддержка онлайн.