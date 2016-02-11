Собрать англоязычное семантическое ядро

$100
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Закрыт4 заявки129 просмотров

Задача:

Собрать и откластеризовать англоязычную семантику по тематике: “Геймерское компьютерное железо”

Детализация задачи:

Геймерскую перефирию не трогаем, собираем только по компьютерному железу.

То есть процессоры, мат. платы, HDD, SDD и т.д. собираем, а мышки, клавиатуры, наушники нет.

Частотности берем общие.

Полученную семантику обязательно разбить по тематическим группам и раскластеризовать.

В качестве источника ключевых слов по мимо Keyword Planner или каких либо баз обязательно использовать информацию с сайтов уже продвигающихся по теме.

Требования к исполнителю:

Большой опыт  работы с семантикой.

Опыт работы с англоязычным сегментом

Хорошее знание английского языка

9 лет назад
Dranatom
45 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров