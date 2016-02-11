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Собрать англоязычное семантическое ядро
Задача:
Собрать и откластеризовать англоязычную семантику по тематике: “Геймерское компьютерное железо”
Детализация задачи:
Геймерскую перефирию не трогаем, собираем только по компьютерному железу.
То есть процессоры, мат. платы, HDD, SDD и т.д. собираем, а мышки, клавиатуры, наушники нет.
Частотности берем общие.
Полученную семантику обязательно разбить по тематическим группам и раскластеризовать.
В качестве источника ключевых слов по мимо Keyword Planner или каких либо баз обязательно использовать информацию с сайтов уже продвигающихся по теме.
Требования к исполнителю:
Большой опыт работы с семантикой.
Опыт работы с англоязычным сегментом
Хорошее знание английского языка
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