SEO раскрутка сайта отзывов

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен13 заявок180 просмотров

Требуется консультация от опытного SEOшника или SEO-конторы по раскрутке сайтов отзывов, а именно нужно указать что на сайте не верно, что стоит доработать, какие SEO-нюансы не учтены.

Пожалуйста, просьба новичкам-любителям с простейшими базовыми знаниями в SEO не писать, так как сам являюсь таковым :-)

Жду Ваши предложения и цены.

9 лет назад
nubber
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Putyagin
Андрей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
9 лет назад
$50
5 дней
Отличный исполнитель, предоставил расширенный SEO-отчет в срок. Рекомендую.
Все отлично: четка постановка задачи, оплата в срок. Был рад помочь, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Putyagin
Андрей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
9 лет назад