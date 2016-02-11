Прогон сайта Allsubmitterом по моей базе

Требуется консультация от опытного SEOшника или SEO-конторы по раскрутке сайтов отзывов, а именно нужно указать что на сайте не верно, что стоит доработать, какие SEO-нюансы не учтены. Пожалуйста, просьба новичкам-любителям с простейшими базовыми ...