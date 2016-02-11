Прогон сайта Allsubmitterом по моей базе

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки131 просмотр

Есть готовый проект для allsubmitterа, есть база различных каталогов сайтов, фирм и других сайтов, где можно оставить ссылку, необходимо в полуавтоматическом режиме, без спешки прогнать сайт (пока один)..

9 лет назад
kredit24
Валерий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров