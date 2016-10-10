Указать цели для одного сайта, настроить аналитику, метрику, Tag Manager. Цена договорная, пишите
Продвижение, доработка сайта интернет магазина.
Требуется доработать и продвинуть по поисковикам сайт по производству и продаже бетонных изделий biopp-shop.ru . Регион только СПб и Лен обл. Трафик в данный момент минимальный.
- Оптимизация программного кода (html кода) для легкой индексации;
- Выяснить возможные ошибки на сайта с последующим исправлением.
- Составить вместе сем.ядро, заполнить сайт недостающими текстами с грамотными тайтл, дискрипшн., Оптимизация имеющего контента.
- Может есть предложения оптимизации по дизайну, функционалу и.т д.
- Предоставить примерный план работы с ориентировочными сроками и бюджетом.
Окончательное решение только после обсуждения по скайпу.
Работаю только по сделке на фрилансе!
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