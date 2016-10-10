Продвижение, доработка сайта интернет магазина.

Требуется доработать и продвинуть по поисковикам сайт по производству и продаже бетонных изделий biopp-shop.ru . Регион только СПб и Лен обл. Трафик в данный момент минимальный.

- Оптимизация программного кода (html кода) для легкой индексации;

- Выяснить возможные ошибки на сайта с последующим исправлением.

- Составить вместе сем.ядро, заполнить сайт недостающими текстами с грамотными тайтл, дискрипшн., Оптимизация имеющего контента.

- Может есть предложения оптимизации по дизайну, функционалу и.т д.

- Предоставить примерный план работы с ориентировочными сроками и бюджетом.

Окончательное решение только после обсуждения по скайпу.

Работаю только по сделке на фрилансе!