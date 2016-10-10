Продвижение, доработка сайта интернет магазина.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен24 заявки260 просмотров

Требуется доработать и продвинуть по поисковикам сайт по производству и продаже бетонных изделий biopp-shop.ru . Регион только СПб и Лен обл. Трафик в данный момент минимальный.

- Оптимизация программного кода (html кода) для легкой индексации;

- Выяснить возможные ошибки на сайта с последующим исправлением.

- Составить вместе сем.ядро, заполнить сайт недостающими текстами с грамотными  тайтл, дискрипшн., Оптимизация имеющего контента.

- Может есть предложения оптимизации по дизайну, функционалу  и.т д.

- Предоставить примерный план работы с ориентировочными сроками и бюджетом.

Окончательное решение только после обсуждения по скайпу.

Работаю только по сделке на фрилансе! 

HTML
9 лет назад
noname23
Сергей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Em1n
34 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$30
150 дней
Всё ок.
Хорошая постановка задачи, своевременная оплата, качественная коммуникация!

Заявки фрилансеров

Em1n
34 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад