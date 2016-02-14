Требуется талантливый SEO-специалист.

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Закрыт10 заявок158 просмотров

Требуется талантливый SEO-специалист.

Задачи и требования;

- выведение сайта в топ 3 по региону за максимально короткий промежуток времени.

- сео оптимизация внутренняя и внешняя;

Оплата договорная.

9 лет назад
Clonik2323
Матвей 
43 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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