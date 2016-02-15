Clonik2323

Требуется талантливый специалист по продвижению Youtube канала. Требования: - продвижение канала на Ютуб. - увеличение подписчиков канала из целевой активной аудитории, заинтересованной в данной тематике. - практический опыт работы в продвижении каналов Youtube; Оплата ...
Матвей Кузнецов Clonik2323Clonik2323
- Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется талантливый специалист по продвижению в Инстаграмм. Требования: - продвигать аккаунты в Инстаграмме. - увеличение участников аккаунта из целевой активной аудитории, заинтересованной в данной тематике. Тех, кто предлагает офферов и ботов попрошу проходить ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется талантливый - SMM специалист ВК/FB/ОК/ . Для продвижение товара и услуг в соц сетях Разработка рекламной стратегии / сбор контактов ЦА / составление рекламных объявлений / запуск и контроль рекламы / выбор сообществ для ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется талантливый Директолог . Задача настроить Рекламу в Яндекс Директ на поиске + РСЯ по 1 региону. по схеме: 1 ключь – 1 заголовок – 1 объявление в компании должно быть не менее 1000 ...Контекстная реклама14 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется талантливый Емаил маркетолог. Разработка стратегии / Выявление и подбор контактов целевой аудитории / Составление и рассылка писем / отслеживание конверсии .Оплата договорная.Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Требуется талантливый SEO-специалист. Задачи и требования; - выведение сайта в топ 3 по региону за максимально короткий промежуток времени. - сео оптимизация внутренняя и внешняя; Оплата договорная.Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется Рерайтер/ копирайтер для написания СЕО текста с уникальностью 95 и более. Текст должен подходить как для СЕО оптимизации сайта так и для чтения посетителями . бюджет до 50р за 1000 знаковКопирайтинг8 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется копирайтер с большим опытом работы, для написания текстов для Landing Page. Нужно писать грамотные продающие тексты. Оплата 100 руб за 1000 символовКопирайтинг19 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сверстать сайт - LP на 5-6 экранов. Бюджет 1200-1500 рублей, сроки 2-3 дня. Все формы должны работать, сайт должен хорошо в любом браузере и на любом устройствеHTML-верстка17 заявокЗакрыт8 лет назад