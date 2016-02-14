Сверстать сайт на вордпрес, дизайн есть, сделать тему валидную под популярные браузеры, и совместимую с woocommerce для интернет магазина и привязать его к теме сразу, дизайн для него тоже уже есть. Тема должна быть совместимая ...
Требуется верстка LP на 5-6 экранов
Нужно сверстать сайт - LP на 5-6 экранов. Бюджет 1200-1500 рублей, сроки 2-3 дня. Все формы должны работать, сайт должен хорошо в любом браузере и на любом устройстве
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