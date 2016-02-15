Сверстать тему Вордпрес

В общем сроки все сорвал, хотя сам обещал сделать все быстро и сам обозначил сроки. По итогу ничего вообще не сделал, под конец начал писать что типа все готово,но показать ничего не мог, потом вообще пропал. Короче мой вывод работать с этим балаболом не стоит, потеряете время. Слушать его тоже не стоит, ибо говорит что все сделает и быстро а по итогу разводняк.