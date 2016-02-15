Сверстать тему Вордпрес

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок315 просмотров

Сверстать  сайт на вордпрес, дизайн есть, сделать тему валидную под популярные браузеры, и совместимую с woocommerce для интернет магазина  и  привязать его к теме сразу, дизайн для него тоже уже есть. Тема должна быть  совместимая с другими популярными плагинами вродпресс. Так же должна быть адаптивная под планшеты и смартфоны и полностью соответствовать требованиям Google.Оплата либо через безопасную сделку либо по факту выполеной работы, больше никак!Ребята если вас цена не устраивает не пишите!

WooCommerceWordPress
9 лет назад
badri
Вадим 
51 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Levenets
Даниил 
31 год
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$5
4 дня
В общем сроки все сорвал, хотя сам обещал сделать все быстро и сам обозначил сроки. По итогу ничего вообще не сделал, под конец начал писать что типа все готово,но показать ничего не мог, потом вообще пропал. Короче мой вывод работать с этим балаболом не стоит, потеряете время. Слушать его тоже не стоит, ибо говорит что все сделает и быстро а по итогу разводняк.

Заявки фрилансеров

Levenets
Даниил 
31 год
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад

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