Черновой вариант верстки, есть макет нужно сделать-доделать верстку подробности при переписке. оплата по договоренности.
Сверстать тему Вордпрес
Сверстать сайт на вордпрес, дизайн есть, сделать тему валидную под популярные браузеры, и совместимую с woocommerce для интернет магазина и привязать его к теме сразу, дизайн для него тоже уже есть. Тема должна быть совместимая с другими популярными плагинами вродпресс. Так же должна быть адаптивная под планшеты и смартфоны и полностью соответствовать требованиям Google.Оплата либо через безопасную сделку либо по факту выполеной работы, больше никак!Ребята если вас цена не устраивает не пишите!
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