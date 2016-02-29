Верстка сайта ТоргЛесСервис

$75
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен17 заявок389 просмотров

Доброго времени суток.

Ищу добросовестного,  грамотного верстальщика.

Был создан новый дизайн. Старый сайт http://torglesservis.ru

 

Требования к продукту:

1. Адаптивный дизайн на bootstrap3;

2. Кроссбраузерность IE9 и выше;

3. Подключение дополнительных и вызов bootstrap js скриптов (слайдер, active menu item, модальное окно, sticker menu, scroll-top button);

4. Связанные по всем ссылкам страницы на выходе;

5. Комментирование сss и html блоков;

6. Осмысленное пространство имен для css классов.

Желательно, успеть в течение недели. Макеты в PSD. Могу рассмотреть вашу цену за труды.

BootstrapCSSHTMLJavaScript
9 лет назад
katehiz
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexNegodiaev
Александр 
33 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$75
7 дней
Приятно иметь дело с таким человеком. Все сделал качественно и интеллектуально, практически без нареканий. Александр знает свое дело, рекомендую к сотрудничеству!
Грамотный и адекватный заказчик. Работать со Станиславом понравилось! Задачи ставились чётко и понятно, оплата точно в срок. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

AlexNegodiaev
Александр 
33 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад

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