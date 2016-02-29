Верстка макета из псд. Желательно на основе бустрап. Заказ срочный - то есть приступить нужно сегодня
Верстка сайта ТоргЛесСервис
Доброго времени суток.
Ищу добросовестного, грамотного верстальщика.
Был создан новый дизайн. Старый сайт http://torglesservis.ru
Требования к продукту:
1. Адаптивный дизайн на bootstrap3;
2. Кроссбраузерность IE9 и выше;
3. Подключение дополнительных и вызов bootstrap js скриптов (слайдер, active menu item, модальное окно, sticker menu, scroll-top button);
4. Связанные по всем ссылкам страницы на выходе;
5. Комментирование сss и html блоков;
6. Осмысленное пространство имен для css классов.
Желательно, успеть в течение недели. Макеты в PSD. Могу рассмотреть вашу цену за труды.
Выбранный исполнитель
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