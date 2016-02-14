Верстка html страницы для рекламы в Gmail

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  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки175 просмотров

Добрый день. Нужно сверстать одну html страницу для рекламы в Gmail.

Макет есть также в psd. У Gmail есть требования:

Технические сведения

  • Максимальная ширина: 650 пикселей.
  • Максимальная высота: 1000 пикселей (рекомендуется не более 650).
  • Форматирование: используйте стандартные таблицы HTML, чтобы контент выглядел одинаково на всех устройствах.
  • Отслеживание: можно использовать статические URL для отслеживания внешних кликов. Пиксели отслеживания и динамические URL отслеживания не допускаются.
  • Разметка: поддерживается язык HTML (с кодировкой UTF8) и частично CSS (только атрибут style в тегах, например,

    ).

Какая разметка запрещена
  • JavaScript не поддерживается. Теги
CSSHTMLJavaScript
9 лет назад
mary877
38 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

bIropka
41 год
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Егор смог найти и устранить ошибки в чужом коде, выполнил работу очень оперативно и качественно. Хороший и отзывчивый специалист. Рекомендую!
Кристина прекрасный заказчик. Общение, точность формулировок, оплата - все на высшем уровне. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

bIropka
41 год
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад

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