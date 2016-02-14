Необходимо "натянуть" новый дизайн сайта на действующий функционал в соответствии с ТЗ,а также немного программирования в виде создания калькулятора и формы поиска
Верстка html страницы для рекламы в Gmail
Добрый день. Нужно сверстать одну html страницу для рекламы в Gmail.
Макет есть также в psd. У Gmail есть требования:
Технические сведения
- Максимальная ширина: 650 пикселей.
- Максимальная высота: 1000 пикселей (рекомендуется не более 650).
- Форматирование: используйте стандартные таблицы HTML, чтобы контент выглядел одинаково на всех устройствах.
- Отслеживание: можно использовать статические URL для отслеживания внешних кликов. Пиксели отслеживания и динамические URL отслеживания не допускаются.
- Разметка: поддерживается язык HTML (с кодировкой UTF8) и частично CSS (только атрибут style в тегах, например,
).
- JavaScript не поддерживается. Теги
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