Необходимо "натянуть" новый дизайн сайта на действующий функционал в соответствии с ТЗ,а также немного программирования в виде создания калькулятора и формы поиска
Верстка лендинга с админкой по макетам cdr
Требуется верстка адаптивного одностраничного сайта с возможностью администрирования секций (желательно joomla).
Прилагаются ТЗ, изображения сайта (десктопная и мобильная версии). Макеты отправлю исполнителю.
Обязательно: полное соответствие макетам
Оплата переводом на банковскую карту или Яндекс.деньги
Сроки: 3 дня
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