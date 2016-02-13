Верстка лендинга с админкой по макетам cdr

$43
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка140 просмотров

Требуется верстка адаптивного одностраничного сайта с возможностью администрирования секций (желательно joomla). 

Прилагаются ТЗ, изображения сайта (десктопная и мобильная версии). Макеты отправлю исполнителю. 

Обязательно: полное соответствие макетам 

Оплата переводом на банковскую карту или Яндекс.деньги 

Сроки: 3 дня 

Joomla
9 лет назад
nvadim2090
Вадим 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров