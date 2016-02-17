Правки на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок206 просмотров
  • Кнопки перехода на социальные группы (не поделиться) на CSS.
  • Подправить шаблон страницы чтоб разместить баннеры(Не через админку)
  • Подправить мобильное меню
  • Изменить иконки, чтоб поворачивались при нажатии
  • лайтбокс
CSSWordPress
9 лет назад
Rikzan
44 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад
$5
1 день
Максим всё выполнил согласно моим пожеланиям!
Сотрудничал с Николаем скорее в качестве помощника, чем исполнителя, т.к. он и подскажет и идею даст. Остались только положительные впечатления от работы. Спасибо за сотрудничество, успехов.

Заявки фрилансеров

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад

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