Верстка контента

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка113 просмотров

Требуется кросс-браузерная верстка контентной области простой страницы (типовые элементы: заголовки, сноски, абзацы, таблицы, списки и пр.). По срокам: чем быстрее, тем лучше. Верстка должна быть "резиновой". Исходник PSD и подробности по задаче - лично исполнителю.

9 лет назад
gi-stassy
46 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

bIropka
41 год
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$15
1 день
Спасибо за оперативность и качество!
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

bIropka
41 год
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад

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