Необходимо сверстать резиновый landing, с эффектом parallax scrolling и натянуть на какой-то бесплатный cms. Адаптивность и кроссбраузерность под все браузеры обязательна, без ошибок и понятным кодом, так как есть большая вероятность изменения текста и ...
Верстка контента
Требуется кросс-браузерная верстка контентной области простой страницы (типовые элементы: заголовки, сноски, абзацы, таблицы, списки и пр.). По срокам: чем быстрее, тем лучше. Верстка должна быть "резиновой". Исходник PSD и подробности по задаче - лично исполнителю.
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