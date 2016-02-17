Сверстать главную страницу

Здравствуйте. Требуется вёрстка главной страницы сайта.

В проекте используется бутстрап 2 версии и jquery 1.7, обновить их пока невозможно. Верстать на бутстрапе не нужно, просто учтите что там используются стили от него (все остальные страницы на нём).

Респонсив будет дополнительным плюсом. Умение верстать в БЭМ/АНБ стиле — тоже плюс.

Обязательно умение работать через git (начальный уровень).

Оплата через webmoney. Пожалуйста, сразу указывайте стоимость работы и примеры вашего кода. Это вместо тестового задания — не все проходят :)