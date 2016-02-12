Срочная доработка верстки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка107 просмотров

Нужна срочная доработка верстки посадочной страницы.

Небольшая редакция верстки.

1. Проверка валидности номера телефона в формах

2. Сделать, чтобы одна страница открывалась в новом окне 

3. В двух местах выровнять расположение элементов

4. Заменить графический элемент

9 лет назад
deneesta
Денис 
47 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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