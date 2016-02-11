Работа на пятницу - HTML-вёрстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок217 просмотров

Нужно доверстать сайт. Часть страниц свёрстана, т.е. и большинство стилей уже готовы.

Сроки очень важны!!! Лимит 2 дня (пятница, суббота). Но в пятницу вечером нужно уже показать какие-то результаты. Оплата поэтапная. ТОЛЬКО для ответственных!!! Если Вы постоянно на связи и не даёте пустых обещаний - тогда обязательно оставляйте заявку к проекту! Пропадающим и переоценивающим свои возможности - не беспокоить.

Подробности кандидатам. Пишите Скайп.

Если сработаемся - будут другие проекты и отзыв на высшем уровне гарантирован!

HTML
9 лет назад
evgenijweb
Евгений 
34 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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