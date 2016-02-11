Есть четырех страничный буклет для полиграфии (смотри pdf в приложении) Его требуется при верстке адаптировать под веб и приблизить к странице http://dcrondel.org/
Работа на пятницу - HTML-вёрстка
Нужно доверстать сайт. Часть страниц свёрстана, т.е. и большинство стилей уже готовы.
Сроки очень важны!!! Лимит 2 дня (пятница, суббота). Но в пятницу вечером нужно уже показать какие-то результаты. Оплата поэтапная. ТОЛЬКО для ответственных!!! Если Вы постоянно на связи и не даёте пустых обещаний - тогда обязательно оставляйте заявку к проекту! Пропадающим и переоценивающим свои возможности - не беспокоить.
Подробности кандидатам. Пишите Скайп.
Если сработаемся - будут другие проекты и отзыв на высшем уровне гарантирован!
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