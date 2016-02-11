Сверстать дизайн и установить на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок167 просмотров

Сверстать дизайн . Внести на него правки и установить на админку wordpress. 

Из правок нужно добавить меню услуг в шапку .  Поменять логотип и некоторые  текстовые элементы .

WordPress
9 лет назад
romanislanov
33 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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