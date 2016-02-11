Здравствуйте. Необходимо сверстать сайт для интернет-магазина и натянуть на cms. MODX, WP желателен, но рассмотрю и другие варианты кроме опенкарт Подробное ТЗ и изображения страниц находятся в прикрепленном файле. https://yadi.sk/d/z8RMnxeNody8U ...
Сверстать дизайн и установить на Wordpress
Сверстать дизайн . Внести на него правки и установить на админку wordpress.
Из правок нужно добавить меню услуг в шапку . Поменять логотип и некоторые текстовые элементы .
Заявки фрилансеров
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