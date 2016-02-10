Нужна качественная адаптивная (под все браузеры, под мобильный/планшетный вид) верстка, строго без ошибок, с понятным кодом.. Главная, 10 внутренних (внутренние практически не отличаются по верстке). Так как шапка и футер везде одинаковые - их надо ...
Поправить форму на сайте
Сделан
очень простой понятный лендинг
В отдельном файле process1.php
прописано, как работает форма обратной связи
Почему то мне на почту не
приходят сообщения
Нужно исправить
сайт stroiservis39.ru
Заявки фрилансеров
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