Поправить форму на сайте

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$2
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок221 просмотр

  Сделан

очень простой понятный лендинг

  В отдельном файле process1.php

прописано, как работает форма обратной связи

  Почему то мне на почту не

приходят сообщения

  Нужно исправить

сайт stroiservis39.ru

PHP
9 лет назад
pilay240186
Антон 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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