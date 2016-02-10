Мы амбициозная команда разрабатывающая грандиозный проект, каких ещё не было на мобильном рынке. Наша цель - завоевание лидирующего положения на мировом мобильном рынке. Мы создаём приложение, умеющее агрегировать сообщения, SMS и переписки из популярных ...
Нужен специалист по вёрстке и WordPress
Нужно много доработок, но не всё сразу и каждый раз искать новых исполнителей занимает кучу времени.
Нужен человек или команда, который постоянно на связи в Skype или ВК, чтоб если что нужно сделать, можно было сразу обратиться.
Вы:
- общительный, а не "рыба" - можете отвечать на вопросы адекватно и давать советы, а не типа - да, нет, игнор, глупый вопрос.
- у вас есть опыт вёрстки и WP.
- у вас адекватные цены. (типа я суперпрофи поэтому беру 20$ в час - это не ко мне т.к. у меня не такие бюджеты и сайты не мегаглобальные чтоб в них вкладывать такие деньги - они просто не окупятся).
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