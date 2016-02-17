Rikzan

Николай Rikzan

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Vakarchuk
Андрей 
33 года
10 лет в сервисе
Был
12 часов назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Wordpress ACF и теги
WordPress
Все прошло максимально быстро и успешно насколько это вообще возможно :) Спасибо и обращайтесь!
Андрей всё сделал, быстро. Видно что человек знает Wordpress. Пришёл, увидел, сделал. Рекомендую!
Ответный отзыв
Skorol1tnii
27 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать логотип
Хорошо поработали. Николай чётко поставил задачу и обозначил, что хочет получить на выходе. Всегда был на связи и быстро оплатил работу. Рекомендую к сотрудничеству!
Работой Александра вполне доволен. Всё было сделано так как я это и представлял. Он всегда на связи и сразу вносил мои пожелания в 2-х вариантах что очень удобно. Мои рекомендации!
Ответный отзыв
serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
$8
10 баллов
9 лет назад
Правки вёрстки и JS на Wordpress
JavaScriptjQueryWordPress
Очень положительный заказчик! Николай четко поставил задачу, постоянно держал связь, оплатил за работу моментально. Мои рекомендации!
Было много мелких задач по вёрстке, Сергей делает всё быстро, я только успевал проверять. Сразу видно что человек знает своё дело и не тянет кота за хвост. Сказал - сделал. В процессе работы всегда на связи. Без проблем отвечает на все вопросы. Рекомендую!
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maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Правки на Wordpress
CSSWordPress
Сотрудничал с Николаем скорее в качестве помощника, чем исполнителя, т.к. он и подскажет и идею даст. Остались только положительные впечатления от работы. Спасибо за сотрудничество, успехов.
Максим всё выполнил согласно моим пожеланиям!
Ответный отзыв
LCGreyAngel
52 года
16 лет в сервисе
Был
12 часов назад
$20
9 баллов
9 лет назад
Подгрузка записей AJAX WordPress
AJAXWordPress
Заказчик прекрасно разбирается в теме. Оплата мгновенная. Рекомендую.
Всё сделано в соответствии с ТЗ и в срок.
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