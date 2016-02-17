Необходимо полностью переделать систему комментариев на WordPress. Удалить старый код и написать новый, чистый и функциональный. Пример дизайна можно увидеть на сайте КиноПоиск. Звёзды не нужны, авторизация не требуется.
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $40
Переделать меню в шапке, сайдбаре и адаптивное мобильное. Сделать сначала на своём тестовом сайте, а затем перенести на мой рабочий. Действующий код надо будет удалить. Вёрстка на чистом CSS без фреймворков. ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт5 лет назад
- $25
Вывод картинки через произвольное поле плагина ACF в custom taxonomy.Вывод тегов (теги тоже сделаны, как custom taxonomy) в другой custom taxonomy.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $20
1.Написать код который добавляет микроразметку для всех* видео на сайте через functions.php * для всех - это значит для всех, которые в рубриках, записях, выводимые плагином ACF, в custom post. Вот ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Изменить вывод произвольных таксономий и записей.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Липкий садбар скрипт hc-sticky.js - не правильно работает на WP - исправитьВеб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать 301 редирект для пагинации произвольных таксономий на Wordpress.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $20
Работы с произвольными таксономиями: дополнительный шаблон произвольных таксономий с выводом подрубрикв админке таксономии несколько доп. полей для вывода ссылокв админке произвольной записи несколько доп. полей для вывода ссылок+ в произвольной записи есть вывод похожих записей, ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Сделать вывод таксономий произвольных записей на странице списком: - Таксономия 1- дочерняя 1- дочерняя 2- такосномия 2- дочерняя 1- дочерняя 2Ещё: Сейчас выводится архив страниц. Нужно сделать возможность исключать некоторые страницы их этого ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад
Стиль: Простая и понятная манера изложения. Хорошая статья должна быть понятна любому читателю — в том числе совсем неопытному.Статья от первого лица с обращением на ВЫ.Полнота. Статья должна описывать все моменты максимально подробно. Старайтесь описать всё ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Написание статей на тему интернета и компьютера.Копирайтинг12 заявокЗакрыт9 лет назад
Плагин Subscribe to Comments Reloaded нужно сделать страницу управления подписками. Не понятно почему она не работает, уже 2 человека пытались и не смогли, ищу снова.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать рубрики для страниц, чтоб заходя в рубрику там отображались не только записи, как сейчас, но и страницы.Внизу страницы так же отображались похожие страницы из этой рубрики, как и в записях.Исправить ошибку - в ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Удалить текущую форму и всё что с ней связано. Сделать новую: Комментирование кода.Адаптивность.Кроссбраузерность (кроме IE 8 и ниже).Без фреймворков.В комментах есть кнопка Ответить - форма должна появляться под этим сообщением.Форма ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Дизайн уже придуман. Нужно только его отрисовать. Вот что мне нравиться http://joxi.ru/xAeQxntYlxOJAy не в плане дизайна, а в плане яркие насыщенные цвета как настоящие блестят от света и не плоские. ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
При подгрузке постов на AJAX они загружаются мгновенно нужно поставить задержку и настроить вращение прелоадера. Пример можете посмотреть тут https://spark.ru/Разобрать как сделана проверка формы. Возможно убрать или изменить. Предложить варианты проверки. Поправить дизайн формы.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- HTML-верстка4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Переделать функционал рейтинга jQuery и вёрстка. Оптимизировать подключение скриптов.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Кнопки перехода на социальные группы (не поделиться) на CSS.Подправить шаблон страницы чтоб разместить баннеры(Не через админку)Подправить мобильное менюИзменить иконки, чтоб поворачивались при нажатиилайтбоксHTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад