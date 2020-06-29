Переделать меню на WP

Переделать меню в шапке, сайдбаре и адаптивное мобильное.

Сделать сначала на своём тестовом сайте, а затем перенести на мой рабочий. Действующий код надо будет удалить. Вёрстка на чистом CSS без фреймворков.

Подробные мелочи обсудим непосредственно с выбранным исполнителем.

+ дать рекомендации по всему бэкенду сайта и может ещё что поправить.

У кого мало опыта не стоит пробовать. Не справитесь, уже были попытки, что и привело к переделкам.