Переделать меню на WP

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок662 просмотра

Переделать меню в шапке, сайдбаре и адаптивное мобильное.

Сделать сначала на своём тестовом сайте, а затем перенести на мой рабочий.  Действующий код надо будет удалить. Вёрстка на чистом CSS без фреймворков.

Подробные мелочи обсудим непосредственно с выбранным исполнителем.

+ дать рекомендации по всему бэкенду сайта и может ещё что поправить.

У кого мало опыта не стоит пробовать. Не справитесь, уже были попытки, что и привело к переделкам.

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