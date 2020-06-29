Сверстать сайт с нуля под Wordpress, woocommerce (gulp, bootstrap4, wo

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Закрыт14 заявок787 просмотров

Gulp - рабочее окружение. минификация скриптов, css, html

SASS - как препроцессор

Bootstrap4 только сетка + компонентная система

BEM или похожая система наименования блоков. Повторяющиеся блоки написанны один раз.

Сжатие картинок - респонсив + адаптация под ретина экраны

с Figma на Wordpress

Woocommerce кастомизация

ACF

Макет:

https://www.figma.com/file/q038iAOPOpWQcqZPvLoF6J/MK-Parts-Website-Design-Freelance-29.06.2020?node-id=0%3A1

CSSFigmaHTMLNode.jsSASSWooCommerceWordPressGulp
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